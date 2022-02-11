Рязанцам предлагают высказать мнение по поводу обеспечения безопасности проезда перекрестков

С 30 декабря прошлого года еще на девяти перекрестках Рязани заработали комплексы фиксации нарушений на соблюдение рядности, пересечение стоп-линии и проезда на запрещающий сигнал светофора. Теперь любители проскочить не из своего ряда, выскочить на желтый или встать за стоп-линией караются рублем. Насколько это эффективно, расскажет ГИБДД. Но то, что такие камеры дисциплинируют водителей – это факт.

А как вы считаете, где бы еще такие комплексы видеофиксации не помешали? Для участия в опросе перейдите на страницу голосования, а если вы еще не подписаны на наш Telegram-канал, можете это легко сделать, перейдя по ссылке.

На каких перекрестках следует установить комплексы видеофиксации нарушения рядности, проезда на запрещающий сигнал светофора и пересечения стоп-линии?

Голосовать можно за несколько вариантов:

- Вокзальная – Первомайский проспект (район Рязани-2);

- Юбилейная – Московское шоссе;

- Западная – Московское шоссе;

- Чкалова – Никулина;

- Островского – Высоковольтная;

- Дзержинского – Ленинского комсомола;

- Есенина – Маяковского;

- Есенина – Грибоедова;

- Куйбышевское шоссе – Рязанская.