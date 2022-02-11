Рязань
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Рязань
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Рязань
-3°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество11 февраля 2022 14:24

В Рязани началась работа над 12-м томом книги «Солдаты Победы»

Книга объединит фронтовиков, вернувшихся с войны, уроженцев Пителинского, Пронского, Путятинского районов
Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий(0)
Книга "Солдаты Победы 1941-1945 гг.".

Книга "Солдаты Победы 1941-1945 гг.".

В Рязанской области началась подготовка нового тома книги «Солдаты Победы. 1941-1945 гг.».

12-й том будет посвящен фронтовикам, вернувшимся домой с полей сражения, уроженцам Пителинского, Пронского, Путятинского районов.

В пятницу, 11 февраля, в режиме ВКС прошло заседание региональной и районных рабочих групп. Заседание открыла первый заместитель правительства Рязанской области, председатель редакционной коллегии Анна Рослякова.

Книга объединит более 7600 имен. Список фронтовиков уточнят в ходе рабочих встреч.