В Рязани началась работа над 12-м томом книги «Солдаты Победы»

Книга "Солдаты Победы 1941-1945 гг.".

В Рязанской области началась подготовка нового тома книги «Солдаты Победы. 1941-1945 гг.».

12-й том будет посвящен фронтовикам, вернувшимся домой с полей сражения, уроженцам Пителинского, Пронского, Путятинского районов.

В пятницу, 11 февраля, в режиме ВКС прошло заседание региональной и районных рабочих групп. Заседание открыла первый заместитель правительства Рязанской области, председатель редакционной коллегии Анна Рослякова.

Книга объединит более 7600 имен. Список фронтовиков уточнят в ходе рабочих встреч.