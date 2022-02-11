12 февраля в Рязанской области небольшой мокрый снег и до +2 градусов

12 февраля в Рязанской области небольшой мокрый снег и оттепель. Фото: Иван МАКЕЕВ.

В субботу, 12 февраля, Рязанскую область ожидает переменная облачность с небольшими осадками в виде снега и мокрого снега. Прогноз на выходные опубликовало региональное ГУ МЧС со ссылкой на метеорологов.

Атлантическое тепло продолжает согревать воздух до температур, превышающих февральскую норму. Правда, в ночные часы из-за прояснений подморозит сильнее, чем накануне, – до -1…-6 градусов. Днем снова ожидается оттепель, столбики термометров будут колебаться от -3 до +2. Довольно сильный перепад температур способствует образованию гололедицы на дорогах и тротуарах.

Ветер в течение дня будет переменчивым – ночью и в первой половине дня западный, после его направление сменится на северо-западный, скорость не превысит 3 – 8 м/с.