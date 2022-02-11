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Общество11 февраля 2022 13:10

Денис Сидоров обеспокоен вопросом предоставления школьникам питания во время «дистанта»

Всем главам муниципальных образований Рязанской области направлены депутатские запросы
Источник:kp.ru
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Денис Сидоров обеспокоен вопросом предоставления школьникам питания во время «дистанта»

Денис Сидоров обеспокоен вопросом предоставления школьникам питания во время «дистанта»

К депутату Рязанской областной Думы Денису Сидорову обратились жители региона по вопросу обеспечения продуктовыми наборами учеников-льготников 5-8 классов, которые находятся на дистанционном обучении. Родители школьников сообщили, что сухпайки не выдаются, хотя деньги на обеспечение питания были выделены.

Народный избранник обеспокоился проблемой и направил депутатские запросы всем главам муниципальных образований Рязанской области для ее решения.

Всем главам муниципальных образований Рязанской области направлены депутатские запросы

Всем главам муниципальных образований Рязанской области направлены депутатские запросы