Денис Сидоров обеспокоен вопросом предоставления школьникам питания во время «дистанта»

К депутату Рязанской областной Думы Денису Сидорову обратились жители региона по вопросу обеспечения продуктовыми наборами учеников-льготников 5-8 классов, которые находятся на дистанционном обучении. Родители школьников сообщили, что сухпайки не выдаются, хотя деньги на обеспечение питания были выделены.

Народный избранник обеспокоился проблемой и направил депутатские запросы всем главам муниципальных образований Рязанской области для ее решения.