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Общество11 февраля 2022 11:12

Для вызова врача в рязанской поликлинике №10 работает IP-телефония

Руководство медучреждения заверило, что теперь проблем с недозвонами не будет
Источник:kp.ru
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В рязанской поликлинике №10 (улица Крупской, 26) для вызовов врача используют телефонную связь, работающую через интернет. Если раньше вызовы принимал один оператор, то теперь одновременно работают три человека - опытный штатный сотрудник и двое волонтеров из Рязанского медицинского колледжа.

«В условиях пандемии, когда на счету каждые рабочие руки, каждая минута, для нас очень важно быть на постоянной связи с пациентами, - говорит замглавного врача больницы №10 Олег Митряев. – Раньше были моменты, когда человек долго не мог дозвониться. Теперь, с использованием IP-телефонии, ситуация изменится.

Как отметили в региональном минздраве, дополнительно в каждую поликлинику уже закупили 80 IP-телефонов с гарнитурами.

Кроме того, в регистратурах выделили отдельных администраторов с дополнительными номерами телефонов для снижения нагрузки.

А вот, чтобы вызвать врача на дом в поликлинике №11, достаточно позвонить на многоканальный телефон (читать подробнее).

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