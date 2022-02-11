Для вызова врача в рязанской поликлинике №10 работает IP-телефония

В рязанской поликлинике №10 (улица Крупской, 26) для вызовов врача используют телефонную связь, работающую через интернет. Если раньше вызовы принимал один оператор, то теперь одновременно работают три человека - опытный штатный сотрудник и двое волонтеров из Рязанского медицинского колледжа.

«В условиях пандемии, когда на счету каждые рабочие руки, каждая минута, для нас очень важно быть на постоянной связи с пациентами, - говорит замглавного врача больницы №10 Олег Митряев. – Раньше были моменты, когда человек долго не мог дозвониться. Теперь, с использованием IP-телефонии, ситуация изменится.

Как отметили в региональном минздраве, дополнительно в каждую поликлинику уже закупили 80 IP-телефонов с гарнитурами.

Кроме того, в регистратурах выделили отдельных администраторов с дополнительными номерами телефонов для снижения нагрузки.

А вот, чтобы вызвать врача на дом в поликлинике №11, достаточно позвонить на многоканальный телефон (читать подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!