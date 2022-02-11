Певица Полина Гагарина вынуждена отменить концерт в Рязани 16 февраля. Фото: Иван МАКЕЕВ

Известная российская певица Полина Гагарина сообщила об отмене ближайших концертов, один из которых – 16 февраля – должен был состояться в Рязани, в ДС «Олимпийский».

«К моему большому сожалению, мы решили их [концерты] отменить и вернуть деньги за билеты. Я также возмущена! Понимаю, что кто-то подарил билеты родному человеку, кто-то долго ждал нашей встречи и планировал ее заранее. Но ничего не могу поделать. От бессилия вдвойне неприятней!» - написала артистка в Instagram.

По словам Гагариной, причина отмены концертов - сложная эпидемиологическая обстановка, «которая влияет на каждого из нас».

«Благодарю за ваше долгое ожидание и желание быть со мной в дни концертов. Я обязательно найду способ, чтобы приехать к вам как можно раньше. Мы все ждем, когда ситуация изменится», - сказала певица.

Билеты можно сдать через следующие сервисы:

- Кассир.ру - return.chern@kassir.ru;

- Кассы.ру - pay@kassy.ru;

- Яндекс Афиша - https://widget.afisha.yandex.ru/refund;

- Сайт gagarina.com - mariya.k@intickets.ru.

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