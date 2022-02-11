Власти Касимова планируют отреставрировать дом, где гостил Борис Пастернак.

Власти Касимова планируют отремонтировать дом, где в 1920 году гостил поэт и писатель Борис Пастернак, об этом сообщает «Пресса» со ссылкой на местных чиновников.

Официально здание имеет статус жилого дома, хотя после пожара, произошедшего в апреле 2017 года, постройку признали аварийной и начали расселять. В настоящее время нерасселенной остается одна квартира – она находится в долевой собственности и между владельцами нет согласия. Вопрос предоставления жилья взамен аварийного решает суд, очередное заседание состоится 28 февраля.

Если вопрос с расселением собственников квартиры удастся решить, дом примут в муниципальную собственность, переведут в статус нежилых и объявят тендер на реставрацию. Как подчеркнули в администрации Касимова, дом Пастернака сносить не будут, так как он является объектом культурного наследия муниципального значения.

Одним из перспективных вариантов, который сейчас рассматривают местные власти, считается передача здания в аренду на 49 лет по цене 1 рубль за квадратный метр. В договоре с инвестором обязательно оговорят пункт полной реставрации дома.

Ранее жители Касимова записали видеообращение к американскому режиссеру Квентину Тарантино с просьбой помочь сохранить от разрушения дом, в котором некоторое время жил поэт и писатель Борис Пастернак. Известная российская телеведущая и блогер Ксения Собчак назвала ситуацию "позором других масштабов".