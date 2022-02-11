11 февраля в Рязанской области выявили 1287 новых случаев коронавируса

В пятницу, 11 февраля, в Рязанской области выявили 1287 новых случаев COVID-19. Абсолютный максимум был зафиксирован 5 февраля и составлял 1297 случаев. Можно говорить о том, что регион вышел на плато пятой волны. Всего за время пандемии в Рязанской области коронавирус подтвердился у 80 668 человек.

Госпитализация за сутки потребовалась 121 рязанцу.

Поправился за сутки в регионе 401 человек. Таким образом, за все время коронавирус перенесли 61 591 рязанец.

Летальный список за сутки пополнили шесть фамилий. На фоне рекордного роста заболеваемости смертность от коронавируса снижается. Всего, по официальным данным, пандемия в Рязанской области унесла жизни 2932 человек.