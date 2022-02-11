В результате ДТП в Дашково-Песочне медицинская помощь потребовалась 22-летнему рязанцу

Водитель ВАЗ-2115 не пропустил машину скорой помощи и устроил массовую аварию. Фото: пресс-служба УМВД по Рязанской области.

Рязанская полиция рассказала подробности массового ДТП с участием автомобиля скорой помощи. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, инициатором аварии стал 22-летний водитель ВАЗ-2115. Молодой человек не уступил дорогу спецмашине, которая ехала с включенными проблесковыми маяками и звуковым сигналом.

От удара отечественную легковушку отбросило на припаркованный Skoda Fabia. В результате ДТП водителю ВАЗа потребовалась медицинская помощь.

По факту произошедшего региональная Госавтоинспекция проводит проверку.

Массовая авария с участием спецмашины скорой помощи произошла утром в четверг, 10 февраля, на перекрестке улиц Новоселов и Советской Армии. Сообщалось, что участниками ДТП стали, как минимум, четыре автомобиля.