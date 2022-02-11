В Рязани срочно разыскивают бесследно исчезнувшего 45-летнего Артура Сачяна.

В Рязани срочно разыскивают бесследно исчезнувшего 45-летнего Артура Сачяна, сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Alert Рязань».

По информации волонтеров, мужчина пропал еще до Нового года – с 10 декабря 2021 года о его местонахождении ничего неизвестно. Неизвестно даже то, во что был одет мужчина в день исчезновения.

Приметы: рост 170 см, нормального телосложения, волосы черные, глаза карие.

Если вам известно о местонахождении Артура Сачяна, либо обладаете какой-либо его информацией, звоните по телефону 112 или обращайтесь в полицию.

В Рязани срочно разыскивают бесследно исчезнувшего 45-летнего Артура Сачяна

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