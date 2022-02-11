«Это не беда, это позор!»: Ксения Собчак высказалась об обращении касимовцев к Квентину Тарантино. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Известная российская телеведущая, блогер Ксения Собчак высказалась по поводу обращения жителей Касимова к американскому режиссеру Квентину Тарантино.

«Касимов - не чужой мне город. Два года назад мы с Сергеем Ерженковым ездили туда, снимали фильм про коронавирус, я закупала маски в местную больницу. Сейчас там беда других масштабов, да и не то, чтобы беда, скорее позор. Ну как так? Ну как, [блин], так?» - написала Собчак в своем telegram-канале «Кровавая барыня».

Ранее жители Касимова, устав от отписок местных чиновников по поводу сохранения дома, где гостил писатель Борис Пастернак, записали видеообращение к американскому режиссеру Квентину Тарантино (читать подробнее с видео).

Отметим, что ни касимовские чиновники, ни чиновники правительства Рязанской области никаких комментариев по сохранению «дома Живаго» не дали. Пока только Собчак.

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