Рязанский врач об омикроне: Температура тела обычно нормализуется в течение двух дней. Фото: больница им. Семашко.

Заведующая поликлиническим отделением рязанской больницы им. Семашко (поликлиника №2) Оксана Рогожкина рассказала о симптомах омикрона и течении болезни.

«Заболевание напоминает ОРВИ. Характерные симптомы: быстрое повышение температуры до 38-39 градусов, першение в горле, редкий сухой кашель, - рассказывает специлист. - Температура тела обычно нормализуется в течение одного-двух дней. Заболевание в большинстве случаев протекает в легкой или бессимптомной форме, практически без осложнений в виде вирусных пневмоний. И процент госпитализируемых в стационар сейчас очень невысок».

Кроме того, врач напомнила, что уже подошел срок ревакцинации от коронавируса. В рязанской поликлинике для этого есть вакцины на любой выбор – от «ЭпивакКороны» до «Спутника» (читать подробнее).

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