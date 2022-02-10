Больница им. Семашко: Вакцины есть на любой выбор – от «ЭпивакКороны» до «Спутника»

Больница им. Семашко в Рязани: Вакцины есть на любой выбор – от «ЭпивакКороны» до «Спутника». Фото: Алексей БУЛАТОВ

Подошел срок ревакцинации от COVID-19 для пациентов, которые переболели новой коронавирусной инфекцией полгода назад, а также тех для людей, кто делал прививки шесть месяцев назад и более. Об этом напомнила заведующая поликлиническим отделением больницы им. Семашко (поликлиника №2) Оксана Рогожкина.

«Есть вакцины на любой выбор: «Спутник Лайт», «ЭпивакКорона», «КовиВак» и «Спутник V»», - отметила специалист.

Пункт вакцинации в рязанской поликлинике №2 расположен на пятом этаже, кабинет №521.

Ранее профессор РязГМУ Владимир Мартынов сообщил, что перенесенный омикрон нельзя считать «естественной вакциной» (читать подробнее).

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