Елена Сорокина вновь проверила уборку снега на улицах Рязани

Елена Сорокина вновь проверила, как в городе идут работы по уборке снега. Фото: пресс-служба администрации Рязани.

В четверг, 10 февраля, глава администрации Рязани Елена Сорокина вновь проехала по городу и проверила, как идет работа по уборке улиц. Отчет об инспекции градоначальницы появился на сайте мэрии.

Первой точкой осмотра стал перекресток улиц Стройкова и Гагарина. В соцсети люди жаловались на нечищеные тротуары в сторону остановки «Больница Семашко». Осмотрев проблемный участок, Сорокина отметила, что оживленный перекресток убрали, но несвоевременно, поэтому образовалась наледь, и поручила доделать работу.

Скользко было и в Дашково-Песочне, около остановки на улице Зубковой, у дома №23 - здесь также лед счистят.

Еще одна проблема – сосульки и свисающие с крыш ледяные пласты. Во время осмотра Сорокина обратила внимание подчиненных на дом №8 по улице Юннатов. Управляющая компания поступила хитро – огородила опасное место, но сосульки так и не сбила под предлогом того, что не смогла проехать спецтехника.

«Будем помогать. Управление благоустройства совместно с ГИБДД перекроют дорогу. Управляющая компания, очищайте крышу!» - потребовала глава администрации.

Сосульки на доме №8 по улице Юннатов. Фото: пресс-служба администрации Рязани.

На улице Шереметьевской и около роддома №2 в Горроще – сужение дороги из-за неубранного снега. В ближайшее время участки приведут в порядок. Почистят и пешеходный переход на улице Ленинского Комсомола, у дома №101.