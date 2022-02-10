Рязанский госуниверситет утвердил трех кандидатов на должность ректора

Ученый совет Рязанского государственного университета утвердил список кандидатов для аттестации на должность ректора. Выписка из протокола заседания, состоявшегося 9 февраля, опубликована на официальном сайте вуза.

В список вошли:

- Андрей Минаев, действующий ректор;

- Оксана Амурская, директор института истории, философии и политических наук;

- Олег Сулица, проректор по международному сотрудничеству и инновационной деятельности.

После согласования на региональном уровне список кандидатов с пакетом документов направляется в Аттестационную комиссию Минобрнауки России. Аттестованные в итоге кандидаты принимают участие в выборах, которые проводятся в формате конференции работников и учащихся университета.