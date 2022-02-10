11 февраля в Рязанской области ожидаются мокрый снег, гололед и до +2 градусов

В пятницу, 11 февраля, в Рязанской области пойдет мокрый снег. Прогноз на ближайшие сутки опубликовала пресс-служба регионального МЧС со ссылкой на метеорологов.

В течение дня прогнозируется облачная погода с прояснениями. В ночные часы осадков преимущественно не ожидается, днем же пойдет снег, а местами – и мокрый снег, который будет налипать на провода и ветви деревьев. Ветер подует с запада со скоростью 5 – 10 м/с.

Температура воздуха по-прежнему сильно превышает февральскую норму. Ночью подморозит до -5 градусов, днем в Рязанском регионе снова оттепель – столбики термометров будут колебаться от -3 до +2. Из-за температурных скачков на дорогах и тротуарах сохранится сильная гололедица.