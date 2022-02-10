10 февраля в Рязанской области выявили 1290 новых случаев коронавируса

В четверг, 10 февраля, в Рязанской области выявили 1290 новых случаев COVID-19. Абсолютный максимум был зафиксирован 5 февраля и составлял 1297 случаев. Можно говорить о том, что регион вышел на плато пятой волны. Всего за время пандемии в Рязанской области коронавирус подтвердился у 78 091 человека.

Госпитализация за сутки потребовалась 117 рязанцам.

Поправился за сутки в регионе 413 человек. Таким образом, за все время коронавирус перенесли 61 190 рязанцев.

Летальный список за сутки пополнили семь фамилий. На фоне рекордного роста заболеваемости смертность от коронавируса снижается. Всего, по официальным данным, пандемия в Рязанской области унесла жизни 2926 человек.