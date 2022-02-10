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Общество10 февраля 2022 9:24

За сутки в Рязани на спецстоянку эвакуировали 18 автомобилей

Припаркованный транспорт нарушал правила дорожного движения
Источник:kp.ru
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За сутки в Рязани эвакуировали 18 автомобилей. Фото: пресс-служба УМВД по Рязанской области.

За сутки в Рязани эвакуировали 18 автомобилей. Фото: пресс-служба УМВД по Рязанской области.

За сутки с улиц Рязани на спецстоянку отправились 18 автомобилей, которые нарушали правила остановки и стоянки, сообщила пресс-служба УМВД по Рязанской области.

Несмотря на постоянные предупреждения инспекторов, рязанцы по-прежнему любят парковаться на пешеходных переходах. Очередной автомобиль полицейские эвакуировали с Первомайского проспекта – Hyundai стоял в зоне действия запрещающего знака.

Полицейские напоминают, что стоянка на пешеходных переходах, а также около остановок общественного транспорта не просто незаконна, но и опасна для пешеходов.

«Остановка на пешеходных переходах и ближе 5 метров перед ними, создает опасные аварийные ситуации для пешеходов, которые вынуждены выходить на дорогу из-за автомобиля, который закрывает обзор, а если это ребенок, рост которого небольшой, то его совсем не видно из-за припаркованного ТС», - говорится в сообщении.