В ГИБДД рассказали, почему под колесами машин в Рязани гибнут пешеходы. Фото: Иван ВИСЛОВ

В 2021 году в Рязани и области произошло 327 ДТП с участием пешеходов. В результате происшествий погибли 33 человека, травмы получили – 317 человек. Такие данные приводит ГИБДД по Рязанской области.

«Каждое третье ДТП происходит на пешеходных переходах, когда человек чувствует себя в относительной безопасности, но водители, игнорируя требования правил дорожного движения, проезжают этот участок дороги не с должным вниманием», - отметили госавтоинспекторы.

Чаще всего, по данным ГИБДД, сбивают пешеходов во время неблагоприятных погодных условиях и в темное время суток. Чаще всего подобные ДТП случаются утром с 07:00 до 09:00 и вечером - с 17:00 до 19:00. Самыми аварийными днями недели являются – среда и пятница.

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