Глава администрации Елена Сорокина выступит перед рязанцами с публичным отчетом

12 февраля глава администрации Елена Сорокина выступит с отчетом перед рязанцами. Фото: vk.com/glavarzn.

В субботу, 12 февраля, в центральной городской библиотеке имени Есенина на Первомайском проспекте состоится публичный отчет главы администрации Рязани Елены Сорокиной. Об этом сообщила пресс-служба городской мэрии.

Правда, в зал, где непосредственно будет проходить отчет, допустят далеко не всех - количество участников ограничат с учетом сложившейся эпидситуации, но послушать чиновницу и задать ей вопрос можно будет в соцсетях – специально для этого организуют прямую трансляцию мероприятия.

Комментируя предстоящее выступление, Елена Сорокина отметила, что оно «не будет легкой прогулкой».

«Буду предельно честной, без "воды" и по существу. Готова отвечать по зимней уборке, дорогам, транспорту, социальной сфере и многому другому. Буду сама поднимать сложные темы, на простые вы и так знаете ответы», - пообещала глава администрации.

Также Елена Борисовна предупредила, что, возможно, не сможет ответить на все вопросы, но заверила, что все без исключения проблемы, о которых рязанцы напишут в комментариях, возьмут в работу профильные подразделения.

Начало публичного отчета в 11.00.