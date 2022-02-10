Руководители рязанских ТРЦ просят губернатора Любимова отменить QR-коды.

Руководители торгово-развлекательных центров Рязани обратились к губернатору Николаю Любимову с просьбой отменить обязательное наличие QR-кодов для посещения торговых центров региона. По мнению представителей бизнеса, данная форма утратила какой-либо смысл, так как по сравнению с карантином для людей, которые точно контактировали с заболевшим, наличие QR-кода является более виртуальной и в десятки раз менее эффективной мерой.

«Снятие ограничений позволит бизнесу работать в нормальном режиме и будет способствовать восстановлению целого ряда отраслей, большинство предприятий которого относятся к малому и среднему бизнесу», - говорится в заявлении.

Руководители ТРЦ в обоснование своей просьбы сослались на руководителя Роспотребнадзора России Анну Попову, которая заявила, что носитель коронавируса становится заразным уже в первые сутки, а инкубационный период при заражении омикроном составляет от двух до пяти дней.

«Около 40% людей переносят заболевание бессимптомно и даже не знаю, что болеют в текущий момент. Таким образом, наличие ограничений для контактных людей не имеет никакого смысла».

Свои подписи под заявлением оставили руководители ТРЦ «М5 Молл», ТД «Барс», «Полсинаут», ТРЦ «Премьер», ТЦ «Декатлон», ТРЦ «Круиз», ТРЦ «Малина», ТРЦ «Виктория Плаза», гипермаркет «Глобус».

Днем ранее губернатор Николай Любимов продлил ограничения в Рязани и области до 28 февраля (читать подробнее).

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