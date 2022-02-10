В десяти районах Рязанской области 10 февраля отключат электричество.

10 февраля 2022 года в десяти (10) районах Рязанской области отключат электроснабжение. Согласно графику плановых отключений «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго», электричества не будет в следующих районах и населенных пунктах:

Клепиковский район:

- деревня Чиряты, деревня Васильево, деревня Филотово, деревня Муночь, деревня Зыково — с 09:00 до 16:00;

- деревня Ково, деревня Соломино, деревня Иваково, деревня Плишкино, деревня Шаранино — с 10:00 до 14:00.

Пронский район:

- деревня Елизаветино — с 09:00 до 17:00.

Михайловский район:

- село Малинки, деревня Поярково — с 09:00 до 13:00;

- деревня Каморино — с 09:00 до 17:00;

- село Хавертово — с 13:00 до 17:00.

Шацкий район:

- село Ямбирно — с 09:00 до 17:00.

Сараевский район:

- село Муравлянка — с 09:00 до 16:00.

Старожиловский район:

- поселок совхоза имени Ленина, деревня Хрущево — с 09:00 до 17:00.

Скопинский район:

- деревня Рановка — с 09:30 до 13:00;

- деревня Гореловка — с 13:00 до 17:00;

- город Скопин (микрорайон Сельхозтехника, улица Ленина) — с 13:00 до 16:00.

Спасский район:

- деревня Ужалье, село Красильниково — с 09:30 до 17:00.

Рязанский район:

- село Агро-Пустынь, деревня Волдыревка, село Глебово — с 10:00 до 16:00.

Шиловский район:

- село Крутицы, село Сасыкино — с 12:00 до 16:00.

В течение дня возможны добавления новых районов и населенных пунктов, где отключат электричество. Энергетики зачастую обновляют информацию с опозданием, когда она уже неактуальна. Просим этот момент учитывать.

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