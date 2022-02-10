Два многоэтажных дома в центре Рязани 10 февраля останутся без горячей и холодной воды

Дом №5 по улице Вокзальной в Рязани.

В четверг, 10 февраля, два многоэтажных дома в центре Рязани останутся без горячей и холодной воды. Речь идет о домах №№5 и 7 по улице Вокзальной. За день до приостановки подачи водоснабжения жильцов предупредила управляющая компания ООО «Фирма Факт Н».

Ни горячей, ни холодной воды не будет с 09:00 до 14:00. Причина отключения – ремонтные работы МУП РМПТС.

«Просьба сделать запас холодной воды и не оставлять открытыми водопроводные краны», - говорится в сообщении управляющей компании.

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