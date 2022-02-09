Губернатор Николай Любимов продлил в Рязанской области коронавирусные ограничения

Вечером 9 февраля губернатор Рязанской области Николай Любимов продлил действие распоряжения 70-рг об усилении мер, направленных на снижение темпов распространения коронавирусной инфекции.

Согласно опубликованному документу, до 28 февраля включительно продлевается режим самоизоляции для неработающих рязанцев старше 60 лет и не прошедших полный курс вакцинации от коронавируса.

Также до 28 февраля приостанавливается и зрелищно-развлекательная деятельность. А вот кафе, рестораны и другие точки общественного питания смогут работать до 3 часов ночи. С 3.00 до 6.00 утра предприятия общепита должны обслуживать только навынос.