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Политика9 февраля 2022 16:18

Глава администрации Рязани провела переговоры с обербургомистром Мюнстера

Елена Сорокина и Маркус Леве обсудили развитие партнерских отношений между городами
Источник:kp.ru
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Глава администрации Рязани Елена Сорокина провела по видеосвязи переговоры с обербургомистром Мюнстера Маркусом Леве. Фото: пресс-служба администрации Рязани.

Глава администрации Рязани Елена Сорокина провела по видеосвязи переговоры с обербургомистром Мюнстера Маркусом Леве. Фото: пресс-служба администрации Рязани.

8 февраля глава администрации Рязани Елена Сорокина провела по видеосвязи переговоры с обербургомистром Мюнстера Маркусом Леве. Они обсудили развитие партнерских отношений между побратимыми городами.

«Нас связывают более 30 лет партнерства, наполненного яркими проектами и простой человеческой дружбой. Рязанцы знают и любят Мюнстер, помнят оказанную социальную помощь. Примером успешных проектов считаю совместный спектакль наших театров, получивший высокую оценку на уровне МИД России и Германии, и многие другие», - приводит слова Елены Сорокиной пресс-служба горадминистрации.

СПРАВКА «КП»

Договор между Рязанью и Мюнстером подписан в 1989 году. В 2019 году по приглашению Обербургомистра Мюнстера Маркуса Леве рязанская делегация посетила город Мюнстер. Визит был приурочен к 30-летию партнерских отношений. За 30 лет удалось сделать значительные шаги по развитию международных связей, провести множество успешных совместных мероприятий. Налажен обмен делегациями между университетами, театрами, хоровыми коллективами и общественными организациями городов.