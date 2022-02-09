Глава администрации Рязани провела переговоры с обербургомистром Мюнстера

Глава администрации Рязани Елена Сорокина провела по видеосвязи переговоры с обербургомистром Мюнстера Маркусом Леве. Фото: пресс-служба администрации Рязани.

8 февраля глава администрации Рязани Елена Сорокина провела по видеосвязи переговоры с обербургомистром Мюнстера Маркусом Леве. Они обсудили развитие партнерских отношений между побратимыми городами.

«Нас связывают более 30 лет партнерства, наполненного яркими проектами и простой человеческой дружбой. Рязанцы знают и любят Мюнстер, помнят оказанную социальную помощь. Примером успешных проектов считаю совместный спектакль наших театров, получивший высокую оценку на уровне МИД России и Германии, и многие другие», - приводит слова Елены Сорокиной пресс-служба горадминистрации.

СПРАВКА «КП»

Договор между Рязанью и Мюнстером подписан в 1989 году. В 2019 году по приглашению Обербургомистра Мюнстера Маркуса Леве рязанская делегация посетила город Мюнстер. Визит был приурочен к 30-летию партнерских отношений. За 30 лет удалось сделать значительные шаги по развитию международных связей, провести множество успешных совместных мероприятий. Налажен обмен делегациями между университетами, театрами, хоровыми коллективами и общественными организациями городов.