В Рязанской области объединят два ссуза в одно учебное учреждение

Губернатор Рязанской области Николай Любимов подписал распоряжение о присоединении Кораблинского техникума к Ряжскому колледжу. Документ был опубликован в среду, 9 февраля.

Теперь Ряжский колледж станет правопреемником юридически ликвидируемого техникума. В распоряжении уточняется, что «оптимизация» проводится для повышения «эффективности использования ресурсов областных государственных бюджетных профессиональных образовательных учреждений».

СПРАВКА «КП»

Ряжский колледж был образован в 2019 году на основании распоряжения правительства Рязанской области путем слияния ОГБПОУ «РДК» и ОГБПОУ «РТТ». Колледж базовое учебное учреждение, образованное в 1941 и 1981 годах. В образовательной организации готовятся кадры для дорожной отрасли, сельского хозяйства и сервиса. Колледж носит имя героя Советского Союза А.М. Серебрякова.