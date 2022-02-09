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Общество9 февраля 2022 15:51

В Рязанской области объединят два ссуза в одно учебное учреждение

Распоряжением губернатора Кораблинский техникум присоединят к Ряжскому колледжу
Источник:kp.ru
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Губернатор Рязанской области Николай Любимов подписал распоряжение о присоединении Кораблинского техникума к Ряжскому колледжу. Документ был опубликован в среду, 9 февраля.

Теперь Ряжский колледж станет правопреемником юридически ликвидируемого техникума. В распоряжении уточняется, что «оптимизация» проводится для повышения «эффективности использования ресурсов областных государственных бюджетных профессиональных образовательных учреждений».

СПРАВКА «КП»

Ряжский колледж был образован в 2019 году на основании распоряжения правительства Рязанской области путем слияния ОГБПОУ «РДК» и ОГБПОУ «РТТ». Колледж базовое учебное учреждение, образованное в 1941 и 1981 годах. В образовательной организации готовятся кадры для дорожной отрасли, сельского хозяйства и сервиса. Колледж носит имя героя Советского Союза А.М. Серебрякова.