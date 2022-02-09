В Рязани двое 17-летних подростков напали на случайного прохожего

3 февраля рано утром в Октябрьском районе Рязани двое 17-летних подростков по предварительному сговору напали на случайного прохожего. Использую газовый баллончик, парни отобрали у мужчины сотовый телефон.

Железнодорожный МСО города Рязань СУ СК России по Рязанской области возбудил по данному факту уголовное дело по статье «Разбой».

Подозреваемые в разбое задержаны. В настоящее время решается вопрос об избрании мере пресечения. Известно, оба парнишки уже привлекались к уголовной ответственности.

За разбой по предварительному сговору УК РФ предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.