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Происшествия9 февраля 2022 15:26

В Рязани двое 17-летних подростков напали на случайного прохожего

Подозреваемые задержаны, им грозит до 10 лет лишения свободы
Источник:kp.ru
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3 февраля рано утром в Октябрьском районе Рязани двое 17-летних подростков по предварительному сговору напали на случайного прохожего. Использую газовый баллончик, парни отобрали у мужчины сотовый телефон.

Железнодорожный МСО города Рязань СУ СК России по Рязанской области возбудил по данному факту уголовное дело по статье «Разбой».

Подозреваемые в разбое задержаны. В настоящее время решается вопрос об избрании мере пресечения. Известно, оба парнишки уже привлекались к уголовной ответственности.

За разбой по предварительному сговору УК РФ предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.