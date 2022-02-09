В Рязани проверяют завод «Техно» после запроса депутата в Генпрокуратуру

Прокуратура Рязанской области проводит проверку в отношении ООО "Завод Техно" и надзорных органов.

Прокуратура Рязанской области проводит проверку в отношении ООО "Завод Техно" и надзорных органов. Об этом сообщил на личной странице депутат Рязанской областной Думы Григорий Парсентьев, который направлял запрос в Генпрокуратуру РФ.

8 февраля Парсентьев побывал на личном приеме и.о. прокурора области Никиты Зубко:

«Обсудили нарушения природоохранного законодательства ООО "Завод Техно" в связи с депутатским запросом в Генеральную прокуратуру РФ», - рассказал депутат.

Ранее проверка Росприроднадзора выявила на предприятии многочисленные нарушения, связанные с загрязнением воздуха упомянутым предприятием. На эту тему «КП-Рязань» публиковала подробный материал. Парсентьев, в свою очередь, напомнил, что конкретно обнаружили проверяющие. Среди прочего это превышение нормативов предельно допустимых выбросов (притом сами нормативы требуют переработки), нарушения правил эксплуатации установок очистки газов, недостоверные данные производственного экологического контроля и другое.

К 6 декабря 2021 года предприятие должно было исправиться.

«В данный момент Прокуратура Рязанской области проводит проверку в отношении ООО «Завод Техно» и надзорных органов. Надеюсь, это будет очередным большим шагом для наведения порядка в исполнении природоохранного законодательства», - написал депутат.

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