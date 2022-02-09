Небольшой мокрый снег и оттепель ожидаются в Рязанской области 10 февраля

В четверг, 10 февраля, погода в Рязанской области будет облачной и с небольшим мокрым снегом, сообщает региональный филиал Росгидромета.

Ветер в ближайшие сутки прогнозируется южный с переходом на юго-западный, его скорость составит 5 – 10 м/с.

Что касается температуры, то она по-прежнему будет превышать климатическую норму на 7 – 8 градусов. В ночные часы подморозит до -1…-4, днем столбики термометров будут колебаться от -4 до +1 градуса. Из-за таких перепадов температуры на дорогах и тротуарах образуется гололедица.

По данным специалистов центра Фобос, в четверг в Рязанской области возможен сильный туман и до +2 градусов. Атмосферное давление останется в пределах нормы.