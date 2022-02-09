Рязанка с 90% поражением легких побывала на всех видах кислорода. Вот что из этого вышло Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жительница Рязани поблагодарила врачей городской клинической больницы №11 за спасенную жизнь.

«От чистого сердца особую благодарность хочу выразить всем врачам-реаниматологам. К сожалению, я не знаю фамилий. Вы тащили меня с того света, я жива благодаря вашему терпению и профессионализму! У меня было 90% поражения легких, я лежала в больнице месяц, побывала на всех видах кислорода, и на НИВЛ (неинвазивная вентиляция легких) в том числе. Мои родные и я уже не верили в положительный результат, но чудо произошло - и я выжила», - написала женщина.

Бывшая пациентка поблагодарила медперсонал за профессионализм высшего класса, добрый и трепетный подход к каждому больному.

«Уделяют [медики] внимание всем, разъясняют, поддерживают, советуют! Низкий поклон за все, что вы для нас делаете в столь трудное, тяжелое время».

Ранее другая рязанка просто пришла на прием к сосудистому хирургу. Вот что из этого вышло (читать подробнее).

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