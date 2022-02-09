РНПК помогает в расчистке улиц от снежных завалов

Техника РНПК расчищает дороги в п. Южный.

Эта зима не отстает от прошлой, а по количеству выпавших осадков пока идет даже с опережением прошлогоднего графика.

Будем честны перед собой - городским службам сложно справиться с выпавшим снегом, некоторые улицы ждут уборки по нескольку дней, а то и неделю…

Техника завода - в помощь городу

В советское время в дни обильных снегопадов практиковалась помощь городским службам со стороны промышленных предприятий. И сейчас такую традицию некоторые из них поддерживают. В их числе и рязанский НПЗ.

Ежедневно специализированная техника предприятия обеспечивает очистку проезжей части от пересечения улиц Черновицкой и Островского до Ново-Рязанской ТЭЦ. Ведь в Южном промузле находится более 30 предприятий и производственных организаций, горожанам важно беспрепятственно добираться на работу и возвращаться после работы домой.

Но не только о сотрудниках своего предприятия заботится РНПК. В январе спецтехника завода вывозила снег с территории областной клинической больницы имени Н.А. Семашко. Рязанская НПК расчистила снег на станции погрузки «Рязань-2» для следования десантников на учения.

В уборке улиц города от снега нефтезавод задействует собственную спецтехнику - автогрейдеры, фронтальные погрузчики и другие машины. Борьба со снегом ведется в круглосуточном режиме.

Поехали в область

Но техника РНПК работает не только в областном центре. Трудится она и в поселках Рязанского района. Несколько дней техника завода работала на территории социальных объектов Мурминского сельского поселения, освобождая от снежных заносов подъезды к больнице, школе, детским садам и почте поселка. Снег убирали с территории отрядов аварийно-спасательной службы Рязанской области, а также пришли на помощь деревне Турлатово Рязанского района, расчистив снег на главной дороге деревни.

И пока идет зима - завод будет помогать в уборке снега.