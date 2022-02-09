Рязанский митрополит: Одна женщина стала счастливой матерью троих детей, когда перестала смотреть телевизор

Рязанский митрополит: Одна женщина стала счастливой матерью троих детей, только когда перестала смотреть телевизор. Фото: Рязанская епархия | Слово архипастыря.

Митрополит Рязанский и Михайловский Марк высказался о громких заголовках в СМИ, которые могут привести к паническим атакам и психозу

«Вспоминаю историю, рассказанную одним человеком. Его дочь, находясь в браке, не имела детей. И причина оказалась неожиданной. Когда ее отец пришел к одному священнику, тот сказал: «Пусть твоя дочь, когда ест, меньше смотрит телевизор, и тогда у нее будут дети», - рассказывает владыка. - Оказалось, что дочь того человека, действительно, во время еды смотрела телевизор, воспринимала тревожные заголовки, новости, и у нее возникал страх иметь детей. Она перестала смотреть телевизор, прислушалась к словам священнослужителя, перестала обращать внимание на СМИ, и стала счастливой матерью троих детей».

По словам митрополита, одним из руководящих мотивов творчества журналистов называется стремление говорить о каком-то явлении, событии с помощью ярких слов и выражений.

«И вот часто мы видим скандальные лозунги, заголовки, которые вызывают страх, смущение. Которые говорят о неизбежной войне и так далее. Мы видим, как людей запугивают... Поэтому всякий раз, когда журналисты запугивают нас очередным лозунгом, заголовком, не мешало бы подумать о том, что каждый, включая вас, дорогие журналисты, и ваших собственных детей, может стать жертвой информационного психоза».

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