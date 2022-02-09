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Общество9 февраля 2022 11:01

В Рязани полицейские и сотрудники МЧС спасли жизнь 41-летнему мужчине

Пьяный рязанец, которого закрыла на балконе обидчивая подруга, попытался попасть в квартиру через окно
Источник:kp.ru
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Полицейские вместе с сотрудниками МЧС спасли жизнь 41-летнему рязанцу. Фото: пресс-служба УМВД по Рязанской области.

Полицейские вместе с сотрудниками МЧС спасли жизнь 41-летнему рязанцу. Фото: пресс-служба УМВД по Рязанской области.

Рязанские полицейские вместе с сотрудниками МЧС спасли жизнь 41-летнему мужчине, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Ночью в дежурную часть отдела МВД по Советскому району позвонили жители многоэтажки на Касимовском шоссе и пожаловались на дебош соседей в неположенное время. Патрульные полицейские, приехали на место и увидели, что на фасаде дома висит мужчина и держится рукой за окно квартиры на четвертом этаже. Полицейские зафиксировали рязанца, чтобы он не сорвался вниз и вызвали сотрудников МЧС. Прибывшие спасатели подняли мужчину в квартиру.

Выяснилось, что спасенный рязанец гостил у своей знакомой, с которой они вместе распивали алкоголь. В ходе застолья друзья поссорились, и мужчина вышел на балкон немного успокоиться. Женщина, обидевшись на приятеля, закрыла балконную дверь, тем самым преградив ему доступ в квартиру. Гость решил перелезть через окно, но попытка не увенчалась успехом.

Для дальнейшего разбирательства приятелей доставили в отдел полиции.