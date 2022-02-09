Елена Ваенга перед концертом в Рязани полежала в сугробе за филармонией

Певица Елена Ваенга перед концертом в Рязани прогулялась по Нижнему городскому саду. В Instagram она разместила фотографию, где лежит в сугробе прямо за Рязанской областной филармонией. В филармонии, собственно, и состоялось выступление вечером 8 февраля.

«Дышу воздушком рязанским», - подписала Ваенга выложенный в истории снимок.

Кроме того, она поблагодарила публику после концерта.

Елена Ваенга (настоящая фамилия Хрулева) приехала в Рязань в рамках тура по городам России. Следующее выступление у нее намечено на 10 февраля в Белгороде, а концерты в Курске и Орле 11 и 13 февраля уже отменены.