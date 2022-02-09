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Звезды9 февраля 2022 10:15

Елена Ваенга перед концертом в Рязани полежала в сугробе за филармонией

«Дышу воздушком рязанским», - написала она
Источник:kp.ru
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Певица Елена Ваенга перед концертом в Рязани прогулялась по Нижнему городскому саду. В Instagram она разместила фотографию, где лежит в сугробе прямо за Рязанской областной филармонией. В филармонии, собственно, и состоялось выступление вечером 8 февраля.

«Дышу воздушком рязанским», - подписала Ваенга выложенный в истории снимок.

Кроме того, она поблагодарила публику после концерта.

Елена Ваенга (настоящая фамилия Хрулева) приехала в Рязань в рамках тура по городам России. Следующее выступление у нее намечено на 10 февраля в Белгороде, а концерты в Курске и Орле 11 и 13 февраля уже отменены.

Певица Елена Ваенга перед концертом в Рязани прогулялась по Нижнему городскому саду и полежала в сугробе за филармонией. Фото: www.instagram.com/vaengaofficial/

Певица Елена Ваенга перед концертом в Рязани прогулялась по Нижнему городскому саду и полежала в сугробе за филармонией. Фото: www.instagram.com/vaengaofficial/