22-летнего рязанца будут судить за мошенничество с продажей породистых собак

Рязанец продавал в сети Интернет несуществующих породистых собак. Фото: Анастасия ОСИПОВА.

22-летний рязанец предстанет перед судом по делу о мошенничестве в особо крупном размере, сообщает пресс-служба УМВД по Пермскому краю.

Предприимчивый молодой человек, под видом заводчика собак, продавал через интернет породистых щенков корги и померанского шпица. Злоумышленник воровал фотографии щенков с чужих страниц и выдавал их за свои. К нему обратилась 32-летняя пермячка, которая хотела приобрести собаку. Парень договорился с ней о сделке и потребовал предоплату 8 тысяч рублей. Получив деньги, злоумышленник удалил все объявления и перестал выходить на связь.

Потерпевшая обратилась в полицию. Оперативники разыскали продавца собак. При обыске у молодого человека нашли банковские карты, на которые переводились деньги, мобильные телефоны, ноутбук и другие вещественные доказательства.

Выяснилось, что рязанец заводчиком собак не являлся и никаких сделок совершать не планировал. А для осуществления своих корыстных планов скачивал в интернете копии чужих паспортов, которые выдавал за свои и оформлял виртуальные карты для перевода денег. После получения предоплаты, он снимал наличные с карт и тратил их по своему усмотрению.

Таким образом хитрому продавцу удалось обмануть 22 человека из разных уголков страны. Общий ущерб составил более 200 тысяч рублей.

В отношении рязанца возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». В ходе следствия фигурант возместил всем потерпевшим причиненный моральный ущерб. Дело передано в суд.