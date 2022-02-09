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Общество9 февраля 2022 8:24

В Рязани запустили сервисы для туристов с готовыми маршрутами и советами

Они рассказывают, куда пойти, что посмотреть в регионе, как сэкономить, и отвечают на другие популярные вопросы
Источник:kp.ru
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В Рязани начали работать новые сервисы и программы для туристов. Портал «Туризм и отдых в Рязанской области» рассказывает, что они помогут спланировать путешествие и не упустить выгодные предложения.

Созданы три раздела:

- go.visit-ryazan.ru с готовыми маршрутами от местных жителей, которые можно выбрать в зависимости от длительности поездки, способа передвижения и различных предпочтений (правда, их пока немного - всего восемь);

- vp.visit-ryazan.ru со специальными предложениями и скидками для гостей Рязанской области, которые реализуются через специальную карту;

- care.visit-ryazan.ru с ответами на самые популярные вопросы, советами и лайфхаками.