В Рязани запустили сервисы для туристов с готовыми маршрутами и советами

В Рязани начали работать новые сервисы и программы для туристов. Портал «Туризм и отдых в Рязанской области» рассказывает, что они помогут спланировать путешествие и не упустить выгодные предложения.

Созданы три раздела:

- go.visit-ryazan.ru с готовыми маршрутами от местных жителей, которые можно выбрать в зависимости от длительности поездки, способа передвижения и различных предпочтений (правда, их пока немного - всего восемь);

- vp.visit-ryazan.ru со специальными предложениями и скидками для гостей Рязанской области, которые реализуются через специальную карту;

- care.visit-ryazan.ru с ответами на самые популярные вопросы, советами и лайфхаками.