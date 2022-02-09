Главврач ОКБ Андрей Карпунин: За два дня количество посещений в поликлинике снизилось вдвое

В поликлинике рязанской ОКБ после введения дистанционных больничных поток пациентов сократился в два раза. Об этом сообщил главврач больницы Андрей Карпунин.

Медик отметил, что вместе с уменьшением количества пациентов выросла нагрузка на call-центр. Ежедневно специалисты открывают около 100 дистанционных листов нетрудоспособности. Возможность оформить больничный без посещения врача оказалась очень востребованной, поэтому в ближайшее время поликлиника планирует привлечь волонтеров для приема звонков. Заявки рязанцы оставляют и по единому номеру 122.

Также Карпунин рассказал, как специалисты поликлиники работают с больничными. По его словам, одного звонка бывает недостаточно, каждый случай медики рассматривают индивидуально.

«После того, как пациент заявил о заболевании, с ним связывается врач и собирает анамнез. И только после этого принимается решение – нужно ли приходить на прием. Если симптомы вызывают опасения у терапевта, или пациент относится к группе риска, встреча с врачом все равно потребуется», - рассказал главврач.