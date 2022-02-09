В Рязани без воды оставили бассейн «Аквамед» и корпус РязГМУ

9 февраля на нескольких улицах Рязани отключили холодную воду, сообщает муниципальное предприятие «Водоканал города Рязани». Причину отключения водоканальщики не называют

Холодной воды в среду до 17:00 не будет по следующим адресам:

- улица 2-я Линия, дом №50/36;

- улица Шевченко, дом №34 корпус 1, дом №34 корпус 2 (РязГМУ имени Павлова);

- улица Высоковольтная, дом №7а (бассейн «Аквамед»);

- Центральный тепловой пункт медгородка.

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