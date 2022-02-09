В 13 районах Рязанской области 9 февраля отключат электричество.

9 февраля 2022 года в 13 районах Рязанской области отключат электроснабжение. Согласно графику плановых отключений «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго», электричества не будет в следующих районах и населенных пунктах:

Михайловский район:

- село Березово, село Низок, село Хавертово — с 13:00 до 17:00;

- деревня Поярково — с 09:00 до 13:00;

- село Печерники — с 09:00 до 14:00;

- город Михайлов (улица Зеленая) — с 09:00 до 13:00.

Спасский район:

- село Половское, деревня Ясаково, село Троица, село Красильниково — с 11:00 до 15:00;

- село Лакаш, деревня Папушево, деревня Добрянка, село Орехово, село Ижевское — с 09:30 до 17:00.

Рязанский район:

- село Тюшево — с 11:00 до 14:00;

- село Агро-Пустынь — с 10:00 до 16:00;

- деревня Чичкино, село Вышетравино — с 09:00 до 17:00.

Скопинский район:

- город Скопин (улицы Ленина, Мира) — с 10:00 до 17:00.

Рыбновский район:

- деревня Сидоровка — с 10:00 до 16:00.

Клепиковский район:

- деревня Ково, деревня Сонино, деревня Мосеево, деревня Беломутово, деревня Соломино, деревня Плишкино, село Давыдово, деревня Иваково, деревня Новоселки, деревня Маньщино, деревня Шаранино — с 09:00 до 16:00.

Пронский район:

- деревня Елизаветино, село Тырново — с 09:00 до 17:00.

Старожиловский район:

- деревня Мосоловские Выселки, деревня Ершово, село Чернобаево — с 09:00 до 17:00.

Шиловский район:

- село Копаново, поселок Полевой, село Борки, деревня Симакино, село Свинчус — с 09:00 до 17:00.

Сараевский район:

- поселок Новополье — с 09:00 до 17:00.

Шацкий район:

- село Ямбирно — с 09:00 до 17:00.

Захаровский район:

- село Федоровское — с 09:00 до 17:00.

Милославский район:

- поселок Зеленый — с 08:30 до 15:00.

В течение дня возможны добавления новых районов и населенных пунктов, где отключат электричество. Энергетики зачастую обновляют информацию с опозданием, когда она уже неактуальна. Просим этот момент учитывать.

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