В Рязани перекроют движение на улице Некрасова

Ремонтные работы пройдут около дома №3 по улице Некрасова.

С 11.00 9 февраля (среда) до 0.00 13 февраля (воскресенье) в Рязани для движения автотранспорта перекроют улицу Некрасова на отрезке между улицами Соборной и Новослободской.

Причиной для такого решения стали ремонтные работы, которые необходимо провести на тепловых сетях.

Пресс-служба администрации Рязани сообщает, что место работ оградят соответствующим образом и установят предупреждающие знаки.

Просим, учитывать данную информацию при планировании своих маршрутов.