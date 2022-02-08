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Общество8 февраля 2022 18:02

В Рязани перекроют движение на улице Некрасова

Водителям на несколько дней придется забыть наезженный маршрут
Источник:kp.ru
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Ремонтные работы пройдут около дома №3 по улице Некрасова.

Ремонтные работы пройдут около дома №3 по улице Некрасова.

С 11.00 9 февраля (среда) до 0.00 13 февраля (воскресенье) в Рязани для движения автотранспорта перекроют улицу Некрасова на отрезке между улицами Соборной и Новослободской.

Причиной для такого решения стали ремонтные работы, которые необходимо провести на тепловых сетях.

Пресс-служба администрации Рязани сообщает, что место работ оградят соответствующим образом и установят предупреждающие знаки.

Просим, учитывать данную информацию при планировании своих маршрутов.