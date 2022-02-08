Заключительный домашний матч сезона 2021/2022 для ХК «Рязань» обернулся конфузом

В заключительные две минуты "горожане" навалились на ворота соперника, но результата это не принесло.

Во вторник, 8 февраля, ХК «Рязань» проводил заключительную домашнюю игру неудачного для себя сезона 2021/2022 годов. По просьбе соперника – ХК «Звезда» – встречу с вечернего времени перенесли на дневное. Многие из тех болельщиков, кто верен команде «и в горе, и в радости» просто не смогли прийти на стадион из-за работы.

Завершить последнюю домашнюю игру на мажорной ноте не получилось. «Горожане», уже давно потерявшие шансы на выход в плей-офф, уступили «Звезде», еще цепляющейся за зачетное 16-е место чемпионата, со счетом 0:1 (шайбу забил Игорь Левицкий).

Игра обернулась неприятным конфузом. В третьем периоде дважды на льду дворца спорта «Олимпийский» гас свет. Чтобы лампы разгорелись в полную силу пришлось в общей сложности ждать порядка получаса.

Инцидент нашел отражение в официальном протоколе игры. Судьи приняли решение доиграть встречу при имеющемся освещении.

Радость болельщиков "Звезды".

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