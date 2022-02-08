Пельмени вместо хоккея – игра ВХЛ в Рязани обернулась кулинарным шоу

Хоккейный комментатор Николай Трубин рассказывает о... пельменях!

8 февраля хоккейный клуб «Рязань» провел заключительную домашнюю игру регулярного чемпионата ВХЛ 2021/2022 годов. Противником «горожан» был ХК «Звезда» (Москва).

К сожалению, игра не обошлась без неприятных технических инцидентов. Дважды в третьем периоде на ледовой арене гас свет. Первый раз пауза затянулась на 20 минут! Затем встреча возобновилась, но спусти три минуты свет погас снова… Новая пауза продлилась еще 10 минут.

Труднее всего в это время пришлось девчонкам из группы поддержки, безостановочно отрабатывающим на сцене, и комментатору Николаю Трубину. Последний во время паузы даже поделился со зрителями рецептом любимых пельменей.

- Почему именно пельмени? – поинтересовались мы у Николая.

- Да это же самое простое, что может приготовить каждый, - ответил наш коллега.

Лайфхак от Николая о том, как вкусно приготовить мужское блюдо, оценило руководство Высшей хоккейной лиги. Фрагмент с фирменным рецептом выложен в официальной группе лиги.

И, кстати, об игре. ХК «Рязань» уступил ХК «Звезда» со счетом 0:1.