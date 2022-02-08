Приговор убившему родителей и надругавшемуся над дочерью рязанцу вступил в силу

Вступил в силу приговор 45-летнему жителю поселка Старожилово, который убил своих родителей и надругался над родной дочерью. После апелляционного рассмотрения он остался прежним: 24 года колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на 1 год 6 месяцев. Об этом сообщает пресс-служба Рязанского областного суда, принимавшего решение.

В конце мая 2020 года пьяный изверг зарубил топором отца и мать, затем совершил над 13-летней дочкой «иные действия сексуального характера», закрыл в подполе, а сам уехал. Наутро девочке удалось выбраться, добежать до соседей и все им рассказать. В этот же день убийцу задержали на улице Чкалова в Рязани пьющим пиво на скамейке средь бела дня.

Ранее следователь, который вел дело, рассказал «КП-Рязань» подробности жуткого преступления.