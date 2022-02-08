Аномальное тепло, подарок из Атлантики, сохранится в Рязани 9 февраля

9 февраля в Рязанской области сохранится аномальное тепло, хоть и будет на пару градусов прохладнее.

9 февраля в Рязанской области сохранится аномальное тепло, хоть и будет на пару градусов прохладнее, чем во вторник. Такая информация содержится в прогнозе местного филиала Рогидромета, опубликованном МЧС.

Температура воздуха ожидается в пределах -6...-1 ночью и -4...+1 днем. Небольшое ее понижение, как пишут «Метеовести», связано с естественным остыванием подогретых Гольфстримом воздушных масс из Атлантики при попадании на холодную подстилающую поверхность. Во второй половине недели, считают метеорологи, в европейскую часть России поступит новая волна океанического тепла. Установившиеся температурные значения гораздо выше климатической нормы, но и рекордов пока не предвидится. Например, для 9 февраля максимум составляет +3,4 градуса.

Потепление, как сообщалось ранее, пришло с циклоном «Роксана». Обильных осадков этот атмосферный вихрь не несет, но совсем без них, конечно, не обойдется. Вот и в среду в Рязанской области выпадет небольшой снег.

Ветер будет западный, юго-западный, 4-9 м/с.