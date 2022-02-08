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Общество8 февраля 2022 11:56

В 2022 году на благоустройство рязанских дворов выделят 180 млн рублей

В ближайшее время городские власти вместе с жителями сформируют список территорий, которые нуждаются в ремонте
Источник:kp.ru
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В 2022 году на благоустройство рязанских дворов выделят 180 млн рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ.

В 2022 году на благоустройство рязанских дворов выделят 180 млн рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ.

В 2022 году Рязань получит из областного бюджета 180 млн рублей на ремонт дворовых территорий. Об этом сообщил губернатор региона Николай Любимов на очередном заседании правительства во вторник, 8 февраля.

Глава региона отметил, что в минувшем году на благоустройство дворов выделяли 100 млн рублей, и программа оказалась очень востребованной у рязанцев, поэтому в 2022 году объем финансирования решили увеличить.

«Мной принято решение увеличить финансирование на ремонт дворовых территорий, предусмотрев дополнительно еще 80 млн рублей. Таким образом, из областного бюджета в 2022 году на эти цели будет направлено в общей сложности 180 млн рублей», - подчеркнул Любимов.

Решение губернатора прокомментировала глава администрации Рязани Елена Сорокина. Она рассказала, что в 2021 году благодаря областным деньгам удалось благоустроить 65 дворов. Рабочие заменили асфальтовое покрытие, отремонтировали тротуары, установили освещение и укрепили газоны. Территории, которые необходимо благоустроить, выбирали сами рязанцы. В ближайшее время также совместно с жителями городские власти сформируют новый список.

«Ремонт дворов охватит все районы города. После прохождения конкурсных процедур и наступления благоприятных погодных условий начинаем ремонтировать наши дворы. Контроль будет строгий – мы требуем от исполнителей качества работ и четкого исполнения сроков», - сообщила Сорокина.