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Общество8 февраля 2022 11:41

Школу в Кальном подключат к электросетям почти за 12 млн рублей

Размещена закупка на технологическое присоединение объекта
Источник:kp.ru
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На подключение строящейся в Рязани школы на 1100 мест к электрическим сетям выделили 11,8 млн рублей. Закупка на технологическое присоединение размещена на портале zakupki.gov.ru.

Заказчиком выступают «Рязанские городские распределительные электрические сети». Работы пройдут в соответствии с техническими условиями, выданными муниципальным предприятием.

Объект располагается в микрорайоне Кальное — на улице Окской, 15а. Изначально ее стоимость оценивалась в сумму порядка 900 млн рублей, однако после взлета цен на стройматериалы, она подорожала минимум на 100 млн. рублей.

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