Рязанская область вышла на плато пятой волны коронавируса

Во вторник, 8 февраля, в Рязанской области выявили 1292 новых случаев COVID-19. Абсолютный максимум был зафиксирован 5 февраля и составлял 1297 случаев. Можно говорить о том, что регион вышел на плато пятой волны. Всего за время пандемии в Рязанской области коронавирус подтвердился у 76 796 человека.

Госпитализация за сутки потребовалась 178 рязанцам.

Поправился за сутки в регионе 439 человек. Таким образом, за все время коронавирус перенесли 60 309 рязанцев.

Летальный список за сутки пополнили пять фамилий. На фоне рекордного роста заболеваемости смертность от коронавируса снижается. Всего, по официальным данным, пандемия в Рязанской области унесла жизни 2913 человек.