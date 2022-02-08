Глава рязанского минтранса уличил районных чиновников в слабой активности по ремонту дорог

Глава рязанского минтранса Вадим Решетник (справа) уличил районных чиновников в слабой активности по ремонту дорог.

Министр транспорта и автомобильных дорог Рязанской области Вадим Решетник поручил главам районов активизировать работу по объявлению торгов. Об этом «КП-Рязань» стало известно от источника в ведомстве.

Министр напомнил, что в сентябре 2021 года минтранс провел отбор на предоставление субсидий по ремонту местных дорог. В январе 2022 года всем муниципальным образованиям Рязанской области направили уведомления о доведении лимитов областного бюджета, что позволяет начать закупочные процедуры.

«В настоящее время отмечается низкая активность муниципальных образований по объявлению торгов [по ремонту дорог]. В связи с этим прошу ускорить процесс определения подрядных организаций и сообщаю, что второй этап отбора на предоставление субсидий объявят только после заключения всеми муниципальными образованиями контрактов на выполнение подрядных работ», - говорится в сообщении министра.

Ранее губернатор Рязанской области Николай Любимов заявил, что Рязань должна стать столицей хороших дорог в ближайшие два-три года. Глава региона предупредил подчиненных чиновников, что у него уже «закончились пряники» (читать подробнее).

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