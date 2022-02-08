В ДТП с участием двух грузовиков и легковушки пострадал 35-летний рязанец

В Рыбновском районе столкнулись два грузовика и легковушка. Фото: пресс-служба УМВД по Рязанской области.

Вечером 7 февраля в Рыбновском районе на 36 километре автодороги «Рязань – Спас-Клепики» произошло массовое ДТП, сообщает пресс-служба УМВД по Рязанской области. По предварительной информации, инициатором аварии стала 27-летняя жительница Ивановской области. Женщина, управляя автомобилем Chery, «не учла боковой интервал и скорость движения», в результате чего врезалась в грузовик МАЗ, а тот, в свою очередь, въехал в лесовоз Renault Premium, за рулем которого был 31-летний мужчина.

В ДТП пострадал 35-летний водитель МАЗа, рязанца госпитализировали с травмами.

По факту дорожно-транспортного происшествия региональная Госавтоинспекция проводит проверку.