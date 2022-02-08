В Александро-Невском обнаружили обгоревший труп работника церкви

Вечером 6 февраля в поселке Александро-Невский при разборе завалов после пожара обнаружили труп 48-летнего мужчины, работника одной из местных церквей. Об этом «КП-Рязань» сообщили в СУ СК России по Рязанской области.

Ранее в региональном МЧС сообщили, что в поселке сгорел жилой кирпичный дом. Боролись с огнем семь человек личного состава Государственной противопожарной службы.

«Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем при табакокурении. Это наиболее вероятная версия, но рассматриваются и другие, — рассказывает следователь по особо важным делам Скопинского МСО СУ СК России по Рязанской области Илья Степанов. — Дом практически полностью сгорел, в том числе – внутренние конструкции. Там только стены фактически остались. Тело тоже было обгоревшее».

Известно, что мужчина приехал в Рязанскую область несколько лет назад из Амурской области. Подрабатывал у местных жителей, в местной церкви разнорабочим. Нигде глобально в антиобщественной жизни замечен не был.

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